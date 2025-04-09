В Калининграде к ремонту дороги в Балтрайоне привлекли робота

В Московском районе Калининграда к ремонту дорог привлекли робота — технику с видеокамерой запустили под землю. С ее помощью обследуют инженерные коммуникации неподалеку от провала дороги, образовавшегося на улице Батальной в месте ее пересечения с Судостроительной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.