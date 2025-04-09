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В Калининграде к ремонту дороги в Балтрайоне привлекли робота

С помощью техники обследуют инженерные коммуникации у провала на улице Батальной.

Источник: администрация Калининграда

В Московском районе Калининграда к ремонту дорог привлекли робота — технику с видеокамерой запустили под землю. С ее помощью обследуют инженерные коммуникации неподалеку от провала дороги, образовавшегося на улице Батальной в месте ее пересечения с Судостроительной. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сантиметр за сантиметром рассматривают состояние труб на площади в несколько сот метров», — пояснили специалисты.

Использованием робота в мэрии объяснили отсутствие рабочих непосредственно у ямы. Задача сейчас — понять, почему подмывает грунт под трассой. Когда причину подтопления ликвидируют, восстановят и дорогу.