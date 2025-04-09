В здании ростовского автовокзала «Центральный» откроются МФЦ и магазины

Оплата по биометрии стала возможной в Ростовской области в 2023 году. Данные человека хранятся не в виде фотографии, а в виде цифрового кода в связке с платежным счетом. Алгоритмы распознавания лиц обучены отличать реальные лица от фотографий или видео, а также учитывать изменения во внешности человека, такие как смена прически или наличие бороды. Нужно просто посмотреть в камеру и через несколько секунд платеж будет проведен.