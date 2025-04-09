Умер известный казахстанский журналист Лев Тараков

Лев Тараков, согласно информации в ИС «Параграф», родился в 1966 году на Украине. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. В 1992—1994 годы работал в Министерстве печати и массовой информации Республики Казахстан. 1994−1997 годы — заведующий сектором, заместитель, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.