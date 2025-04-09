Умер известный казахстанский журналист Лев Тараков

Ушел из жизни известный казахстанский журналист, главный редактор общественно-политической газеты «Время» Лев Тараков.
Редакция NUR.KZ выражает искренние соболезнования родным и близким Льва Юрьевича Таракова.
Лев Тараков, согласно информации в ИС «Параграф», родился в 1966 году на Украине. Окончил Киевское высшее военно-морское политическое училище. В 1992—1994 годы работал в Министерстве печати и массовой информации Республики Казахстан. 1994−1997 годы — заведующий сектором, заместитель, первый заместитель руководителя Центра анализа и стратегических исследований при Президенте Республики Казахстан.
Лев Тараков также возглавлял Казахстанский институт стратегических исследований при президенте Республики Казахстан и трудился на посту вице-министр информации и общественного согласия Республики Казахстан (1997−1998). В 1998—2002 годы руководил пресс-службой президента РК. В 2004—2008 годы работал исполнительным директором, заместителем Генерального директора ТОО «Liter-Media», с 2008 по 2012 годы был генеральным директором ТОО «Газета Литер».
Начиная с мая 2012 года трудился на должности главного редактора общественно-политической газеты «Время».