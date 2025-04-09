Омский арбитражный управляющий Вайсберг ушел на СВО

В зону проведения специальной военной операции отправился известный омич Александр Вайсберг. Об этом сообщили сегодня, 9 апреля, «Коммерческие вести». По данным издания, арбитражный управляющий сейчас работает в Ростовской области в качестве артиллериста.
«В отношении Вайсберга в мае 2024 года было возбуждено уголовное дело по заявлению руководства ПАО “Россети Сибирь” (бывшее “МРСК Сибири”) о противоправных действиях конкурсного управляющего при реализации ООО “Продинвест” дебиторской задолженности с филиала ПАО “МРСК Сибири” — “Омскэнерго”, номинальной стоимостью 251,6 млн рублей за 5,9 млн рублей», — напомнил источник.
Ранее «КП Омск» рассказала, что местным работодателям назначат выплаты за трудоустройство участников спецоперации.