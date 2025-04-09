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Черешни, сливы и персика будет меньше: в Крыму заморозки сгубили часть урожая

В Крыму заморозки сгубили часть урожая черешни и персика.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму холода негативно сказались на цветении фруктовых деревьев.

«Пострадало до 30 процентов ранней черешни, сливы, миндаля и персика», — сообщил министр сельского хозяйства Денис Кратюк.

Но паниковать не стоит, потому что на «самочувствии» более позднецветущих культур, тех же яблонь, капризы погоды мало сказались. Фруктов региону хватит, да еще и на продажу за пределы полуострова останется.

Винограду же ненастье не повредило, поэтому будет и что поесть, и что выпить.

«Виноградная лоза — это древнейшее растение. Оно выращивается у нас на ЮБК, Бахчисарайском, Черноморском и других районах, где есть подходящие климатические условия».