Черешни, сливы и персика будет меньше: в Крыму заморозки сгубили часть урожая

В Крыму холода негативно сказались на цветении фруктовых деревьев.
«Пострадало до 30 процентов ранней черешни, сливы, миндаля и персика», — сообщил министр сельского хозяйства Денис Кратюк.
Но паниковать не стоит, потому что на «самочувствии» более позднецветущих культур, тех же яблонь, капризы погоды мало сказались. Фруктов региону хватит, да еще и на продажу за пределы полуострова останется.
Винограду же ненастье не повредило, поэтому будет и что поесть, и что выпить.
«Виноградная лоза — это древнейшее растение. Оно выращивается у нас на ЮБК, Бахчисарайском, Черноморском и других районах, где есть подходящие климатические условия».