СМИ: за превышение полномочий задержан глава ФСИН Башкирии Владислав Дзюба

В Уфе задержали руководителя ФСИН Башкирии, генерал-майора внутренней службы Владислава Дзюбу. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщило информационное агентство «Башинформ».
Как стало известно журналистам, главе ведомства вменяется уголовная статья «Превышение должностных полномочий». Согласно предварительным данным, сегодня материалы дела должны поступить в Советский районный суд Уфу, где начальнику ФСИНа республики изберут меру пресечения.
Напомним, в минувшем ноябре в Уфе силовики задержали заместителя начальника управления ФСИН Башкирии. Согласно версии следствия, мужчина приказал десяти подчиненным отдать ему часть своих премий. В общей сложности он получил 500 тысяч рублей и распорядился ими по своему усмотрению.
Владислав Дзюба возглавил ФСИН Башкирии почти пять лет назад, ранее он был на аналогичной должности в Якутии.
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