Астану накроет пыльная буря

10 апреля в городе объявлено штормовое предупреждение.
«Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны сообщает, что, по данным РГП “Казгидромет”, в Астане 10 апреля ожидается пыльная буря», — говорится в распространенном сообщении.
Синоптики предупредили жителей и гостей Астаны о надвигающейся пыльной буре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент по ЧС.
10 апреля в городе объявлено штормовое предупреждение.
«Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны сообщает, что, по данным РГП “Казгидромет”, в Астане 10 апреля ожидается пыльная буря», — говорится в распространенном сообщении.