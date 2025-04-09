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Астану накроет пыльная буря

Синоптики предупредили жителей и гостей Астаны о надвигающейся пыльной буре, передает Tengrinews.kz со ссылкой на департамент по ЧС.

Сейчас в Ричмонде: +8° 3 м/с 34% 766 мм рт. ст. +12°
Источник: Tengrinews

10 апреля в городе объявлено штормовое предупреждение.

«Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны сообщает, что, по данным РГП “Казгидромет”, в Астане 10 апреля ожидается пыльная буря», — говорится в распространенном сообщении.