«Паровоз Победы» прибудет в Самару 5 мая

В честь главного праздника России количество платформ с военной техникой в составе ретро-поезда увеличили до девяти единиц. Среди экспонатов можно увидеть автомобиль-амфибию, поставленный СССР в рамках лэнд-лиза. Эта машина принимала участие в реальных боевых действиях и сохранилась всего в нескольких экземплярах. Традиционно ретро-состав поведет действующий паровоз «Лебедянка», оформленный в стилистике победного мая 1945 года. В составе эшелона будут следовать пассажирские вагоны «Бессмертного полка». Паровозная бригада будет одета в форму времен Великой Отечественной войны.