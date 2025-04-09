Ленинградский зоопарк повысит стоимость взрослого билета до 700 рублей

Ранее мы сообщили о том, что Ленинградский зоопарк с 12 апреля будет работать дольше. Так, с субботы зверинец станет доступным с 10:00 до 21:00. Кассы и вход закрываются на час раньше — в 20:00. Круг катания будет открыт ежедневно с 11:00 до 17:45, перерыв с 14:00 до 15:00. Детскую контактную площадку с козами получится посетить с 10:00 до 19:30, перерыв с 14:00 до 15:00. Кафе заработает с 11:00 до 19:00.