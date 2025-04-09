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В Волгодонске в пожаре пострадали два человека

Масляный радиатор, оставленный у печи, стал причиной пожара в Волгодонске.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонске в СНТ «Маяк» произошел пожар в частном доме. В результате двух человек госпитализировали с ожогами. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.

Дознаватель установил, что причиной пожара стал масляный радиатор, который стоял возле печи. Прибор перегрелся и взорвался. В итоге 35-летний мужчина и 24-летняя девушка получили ожоги. Их увезли в больницу.

Пожар в доме на площади 30 квадратных метров потушили 16 спасателей и четыре автоцистерны.

Жителям Ростовской области напоминают: не оставлять топящуюся печь без присмотра, не перекаливать ее и не хранить легковоспламеняющиеся жидкости и предметы рядом с печью.