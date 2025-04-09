В Волгодонске в пожаре пострадали два человека

В Волгодонске в СНТ «Маяк» произошел пожар в частном доме. В результате двух человек госпитализировали с ожогами. Об этом сообщили в МЧС по Ростовской области.
Дознаватель установил, что причиной пожара стал масляный радиатор, который стоял возле печи. Прибор перегрелся и взорвался. В итоге 35-летний мужчина и 24-летняя девушка получили ожоги. Их увезли в больницу.
Пожар в доме на площади 30 квадратных метров потушили 16 спасателей и четыре автоцистерны.
Жителям Ростовской области напоминают: не оставлять топящуюся печь без присмотра, не перекаливать ее и не хранить легковоспламеняющиеся жидкости и предметы рядом с печью.