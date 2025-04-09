В Омской области из-за паводка ограничат движение на 32 дорогах

С 15 апреля по 1 мая на 32 дорогах Омской области будут введены ограничения движения. Причиной стало снижение несущей способности дорожного полотна из-за паводка. На трех участках полностью запретят проезд большегрузного транспорта, за исключением техники, задействованной в ликвидации последствий стихийного бедствия.
Запрет коснется следующих дорог:
Трасса Большие Уки — Тевриз (в границах Большеуковского и Тевризского районов);
Усть-Ишим — Загваздино — граница Тюменской области (в черте Усть-Ишимского района);
Усть-Ишим — Фокино (в пределах Усть-Ишимского района).
На остальных 29 дорогах характер ограничений не уточняется. Рекомендуется следить за обновлениями информации на официальных ресурсах региональных властей.