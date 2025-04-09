С самолетом, следовавшим из Уфы в Игарку, произошло ЧП из-за погодных условий

Сегодня утром, 9 апреля, самолет, летевший из Уфы в Игарку, был вынужден уйти на второй круг при заходе на посадку. Об этом сообщил Telegram-канал AVIAINCIDENT.
Причиной случившегося стало превышение допустимых параметров попутного ветра, что могло повлиять на безопасность посадки. Экипаж принял решение о повторном заходе, и после этого самолет благополучно совершил посадку.
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