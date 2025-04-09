В Иркутске 26 апреля пройдет общегородской субботник

«Общегородской субботник запланирован 26 апреля. Для участников подготовили 38 тысяч пар перчаток и более 73 тысяч мусорных пакетов. Инвентарь передан в комитеты по управлению округами. Важно его предоставить всем желающим, а также организовать вывоз мусора. Нам предстоит много работы после зимы, в городе не должно остаться ни одной неубранной территории. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому необходимо тщательно привести в порядок мемориальные доски и места памяти», — отметил Сергей Кладов.