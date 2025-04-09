В Иркутске 26 апреля пройдет общегородской субботник

В Иркутске 26 апреля состоится общегородской субботник (6+). В этом году месячник по санитарной очистке пройдет с 15 апреля по 15 мая — особое внимание будет уделено местам памяти в честь 80-летия Победы. Участникам предоставят 38 тысяч пар перчаток и более 73 тысяч мусорных пакетов для работы, сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Иркутска.
В администрации Иркутска состоялся штаб по подготовке к проведению месячника по санитарной очистке, благоустройству и озеленению, под председательством вице-мэра Сергея Кладова.
«Общегородской субботник запланирован 26 апреля. Для участников подготовили 38 тысяч пар перчаток и более 73 тысяч мусорных пакетов. Инвентарь передан в комитеты по управлению округами. Важно его предоставить всем желающим, а также организовать вывоз мусора. Нам предстоит много работы после зимы, в городе не должно остаться ни одной неубранной территории. В этом году мы отмечаем 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, поэтому необходимо тщательно привести в порядок мемориальные доски и места памяти», — отметил Сергей Кладов.
В перечень главных мероприятий входят:
• уборка территории общественных пространств, СНТ, огороднических некоммерческих товариществ, гаражных кооперативов, автостоянок, мест массового пребывания горожан;
• формовочная обрезка деревьев и кустарников в скверах, парках и на бульварах;
• устранение деформаций дорожного покрытия по всем магистральным улицам;
• ремонт и покраска малых архитектурных форм во дворах, на спортивных и детских площадках;
• очистка и привидение в надлежащий эстетический вид фасадов зданий организаций всех форм собственности;
• уборка городских лесов в микрорайонах Ново-Мельниково и Юбилейный, лес по ул. Дорожная, водоохранной зоны Ершовского водозабора.
«Специалистам необходимо очистить от грязи и пыли остановки общественного транспорта, знаки, опоры освещения, ограждения вдоль дорог. Работы проводят каждый день. Предусмотрена покраска ограждений на улицах, мостах, путепроводах и скверах», — сообщил председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Сергей Чертков.
Также подрядная организация «Спецавтохозяйство» завершит уборку территории кладбищ к родительскому дню 29 апреля. По итогам субботников планируется вывезти около 10 тысяч кубических метров мусора.