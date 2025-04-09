Снегопад пришел в Петербург на три дня

Хотя ухудшение погоды официально ожидалось завтра, но снегодождь накрыл город уже с утра и продолжается до сих пор, переходя из района в район.
«Осадки в виде снега и мокрого снега, даже с дождем местами должны пройти часов за шесть через территорию города», — написал утром главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Температура воздуха в городе максимум ожидается до +2…+3 градусов. После обеда ветер сменился на северо-западный и усилился до 7−12 метров в секунду.
«Холодный воздух опять будет поступать к нам с севера. Так что осадки, которые пройду ближе к ночи, будут уже в виде снежных зарядов», — пояснил синоптик.
Прогнозы Северо-Западного УГМС тоже нерадостные: завтра в городе местами пройдет снег, на дорогах гололедица. По предварительным данным, непогода продлится три дня.