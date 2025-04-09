Посол Турции сказал о причинах подорожания отдыха для белорусов

Посол Турции в Беларуси Гючлю Джем Ышик сказал о причинах подорожания отдыха для белорусов, пишет Sputnik.by.
— Некоторый рост мог произойти, но тут еще параллельно нужно понимать, что ведется работа, чтобы Турцию избавить от имиджа страны, в которой отдыхать дешево, — отметил дипломат.
По словам посла, Турцию намерены перевести в ранг стран, где достойный и качественный отдых. Сказано, что цифры, касающиеся раннего бронирования, указывают, что среди белорусов сохраняется стабильный спрос на отдых в указанной стране.
— В этом году фиксируется даже рост, и эта информация отражена в средствах массовой информации. Поэтому возможности, чтобы отдохнуть недорого, за разумные деньги, по-прежнему имеется, — подчеркнул посол Гючлю Джем Ышик.
Он заметил, что в 2025 году заметен высокий интерес белорусов к отдыху в Турции, и речь идет не только про пляжный отдых. Дипломат уточнил, что это и зимний, и культурный, и религиозный, и гастрономический, и спортивный, и другие виды туризма.
Ранее РСТО сказал, что почти все номера в отелях Минска забронированы на майские праздники 2025.
Кстати, белорусы будут отдыхать три дня подряд в апреле 2025 в большие выходные.
Тем временем мы узнали скидки в универмагах Минска в апреле 2025: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».