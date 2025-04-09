Посол Турции сказал о причинах подорожания отдыха для белорусов

Он заметил, что в 2025 году заметен высокий интерес белорусов к отдыху в Турции, и речь идет не только про пляжный отдых. Дипломат уточнил, что это и зимний, и культурный, и религиозный, и гастрономический, и спортивный, и другие виды туризма.