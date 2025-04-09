Володин призвал оставлять систему образования под контролем государства

«Если это медицинский вуз или факультет частного вуза, там должна быть клиническая база. Там должно быть необходимое лабораторное оборудование. Если это юридический, там также должна быть и лабораторная база, и судебка, и другие необходимые в обязательном плане для преподавания требования выполнены. Но на сегодняшний день этого нет», — считает он.