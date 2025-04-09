В мэрии Калининграда объяснили, почему никто не ремонтирует провал на Батальной

«Сейчас все окрестные инженерные коммуникации обследуют с помощью специального робота и для этого не нужны сотрудники непосредственно на месте ямы, — пояснили в мэрии, приложив к комментарию снимок, сделанный роботом. — “Телеинспектора” погружают под землю через соседние смотровые колодцы и сантиметр за сантиметром рассматривают состояние труб на площади в несколько сот метров».