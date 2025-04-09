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В мэрии Калининграда объяснили, почему никто не ремонтирует провал на Батальной

Соседние коммуникации, как уточнили в администрации, обследуют телеинспектором.

Источник: пресс-служба администрации Калининграда

В Калининграде дорожные рабочие, занимавшиеся ликвидацией провала на перекрёстке улиц Судостроительной и Батальной, прекратили работы. В пресс-службе мэрии города объяснили, почему это произошло, и когда дорожники смогут вернуться.

«Сейчас все окрестные инженерные коммуникации обследуют с помощью специального робота и для этого не нужны сотрудники непосредственно на месте ямы, — пояснили в мэрии, приложив к комментарию снимок, сделанный роботом. — “Телеинспектора” погружают под землю через соседние смотровые колодцы и сантиметр за сантиметром рассматривают состояние труб на площади в несколько сот метров».

В пресс-службе добавили, что «закатать провал в асфальт — дело быстрое и нехитрое», однако в случае, если не установить истинную причину утечки, провал может образоваться снова.

«Только после того как первопричина будет ликвидирована, станет возможно говорить о сроках восстановления полноценного движения на перекрёстке. Делаем всё возможное и от нас зависящее», — заключили в администрации.

О том, что на перекрёстке улиц Судостроительной и Батальной в Калининграде ограничено движение транспорта, пресс-служба горадминистрации предупредила в пятницу, 4 апреля. Тогда же сообщалось о проведении работ по устранению аварийного провала. При этом в субботу, как отмечали очевидцы, ремонт не проводился.