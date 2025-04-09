Адвокат Буйновский: генерал Попов попросил суд отправить его на СВО

«Я уже не раз сказал, что кто прошел запорожское сражение и харьковский позор (балаклейский), того уже ничем не испугать. Крылатая моя фраза: “Бывало и хуже!” Просто вера в правосудие сегодня закончится, если не поменяют меру пресечения. ~Все доказательства, которые были представлены государственным обвинителем, просто несостоятельны~», — заявлял генерал-майор.