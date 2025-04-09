Стало известно, за что задержали начальника ФСИН Башкирии Владислава Дзюбу

Согласно данным следствия, в минувшем ноябре года руководитель ведомства потребовал от подчиненных собрать 3,4 миллиона рублей из премиальных выплат сотрудников для так называемых «представительских нужд». Подчиненные, опасаясь негативных последствий, собрали с 68 сотрудников сумму и перечислили ее.
Преступление выявили сотрудники СК, ФСБ и главного управления собственной безопасности ФСИН. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.
Ранее по аналогичным эпизодам были привлечены к ответственности заместитель начальника ФСИН и руководитель финансово-экономического отдела ведомства. Расследование продолжается.
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