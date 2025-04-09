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Стало известно, за что задержали начальника ФСИН Башкирии Владислава Дзюбу

На главу ФСИН Башкирии Владислава Дзюбу завели уголовное дело.
Источник: Комсомольская правда

В Уфе завели уголовное дело на 49-летнего начальника ФСИН Башкирии, генерала-майора внутренней службы Владислав Дзюбу. Его, как сообщают пресс-службы Следственного комитета и ФСБ, подозревают в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности.

Согласно данным следствия, в минувшем ноябре года руководитель ведомства потребовал от подчиненных собрать 3,4 миллиона рублей из премиальных выплат сотрудников для так называемых «представительских нужд». Подчиненные, опасаясь негативных последствий, собрали с 68 сотрудников сумму и перечислили ее.

Преступление выявили сотрудники СК, ФСБ и главного управления собственной безопасности ФСИН. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения для обвиняемого.

Ранее по аналогичным эпизодам были привлечены к ответственности заместитель начальника ФСИН и руководитель финансово-экономического отдела ведомства. Расследование продолжается.

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