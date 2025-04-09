В Подмосковье врачи спасли зрение подростку, не снимавшему линзы три месяца

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Врачи Детского клинического центра имени Л. М. Рошаля спасли зрение подростку, который три месяца не снимал однодневные линзы, сейчас юноша выписан из больницы и чувствует себя хорошо, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
«Бригада скорой доставила в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля 16-летнего юношу с жалобами на резкую боль в глазах, покраснение, слезотечение, светобоязнь, отек век и сильное помутнение зрения. В левом глазу специалисты диагностировали язву роговицы, а в правом — инородное тело в виде тканевой ворсинки, которое было частично покрыто вновь образованными тканями. Мальчик признался, что в течение трех месяцев носил, не снимая, линзы, предназначенные для ежедневной замены. Пациента госпитализировали в отделение офтальмологии», — отметили в пресс-службе.
По словам офтальмолога Ксении Тарасковой, возникшие в глазу подростка патологии могли привести к тяжелому воспалению и даже слепоте. Врачи незамедлительно провели интенсивную антибактериальную, противовоспалительную и корнеопротекторную терапии, и благодаря своевременному лечению у пациента уменьшились боли и спал отек.
На седьмой день лечения юношу выписали. Сейчас он чувствует себя хорошо. В ближайшее время ему предстоит пройти реабилитацию и отказаться от контактных линз минимум на шесть месяцев.
«Врачи напоминают о важности соблюдения рекомендаций по ношению контактных линз. Их невыполнение может привести к серьезным осложнениям вплоть до потери зрения», — добавили в пресс-службе.