Работодатели Калининградской ищут кадры

По данным Росстата, в январе 2025 года потребность в кадрах в Калининградской области составила 13400 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы в регионе составил 0,3%, что на 0,1% меньше, чем в среднем по СЗФО и стране.
Потребность работодателей Калининградской области в кадрах в феврале текущего года достигла 13024 человек — это чуть меньше, чем в феврале прошлого года, когда работодатели отправили в органы службы занятости заявки на 13283 вакансии.
По данным Росстата, в январе 2025 года потребность в кадрах в Калининградской области составила 13400 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы в регионе составил 0,3%, что на 0,1% меньше, чем в среднем по СЗФО и стране.