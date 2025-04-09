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Работодатели Калининградской ищут кадры

Потребность работодателей Калининградской области в кадрах в феврале текущего года достигла 13024 человек — это чуть меньше, чем в феврале прошлого года, когда работодатели отправили в органы службы занятости заявки на 13283 вакансии.

Источник: Kaliningradnews

По данным Росстата, в январе 2025 года потребность в кадрах в Калининградской области составила 13400 человек.

Уровень зарегистрированной безработицы в регионе составил 0,3%, что на 0,1% меньше, чем в среднем по СЗФО и стране.