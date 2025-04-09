Фрагменты взрывчатки нашли на кровле дома под Таганрогом после атаки БПЛА

Также он написал в своем канале, что в Аксае саперы обезвредили упавший на бельевые веревки дрон. Однако жильцы многоквартирного дома пока еще находятся в ПВР или у родственников. Их пустят в квартиры после того, как следственные органы закончат работу на месте происшествия.