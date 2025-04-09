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Фрагменты взрывчатки нашли на кровле дома под Таганрогом после атаки БПЛА

В Аксае упавший беспилотник обезвредили саперы.

Источник: Комсомольская правда

В селе Бессергеновка Неклиновского района после отражения атаки БПЛА на крыше одного из частных домов были обнаружены фрагменты взрывчатого устройства. На место уже выехали оперативные службы. Сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

Также он написал в своем канале, что в Аксае саперы обезвредили упавший на бельевые веревки дрон. Однако жильцы многоквартирного дома пока еще находятся в ПВР или у родственников. Их пустят в квартиры после того, как следственные органы закончат работу на месте происшествия.