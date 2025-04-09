В Ростовской области уже сто многодетных семей получили земельный сертификат

Еще 3000 семей планируется обеспечить земельными сертификатами в ближайшие два года. На эти цели предусмотрели порядка 1,7 млрд рублей. Отметим, что с прошлого года право на альтернативную меру господдержки распространяется на многодетные семьи. Семья должна состоять на учете для бесплатного предоставления участков во всех муниципалитетах Ростовской области. Кроме того, семья может использовать сертификат на покупку жилья на первичном и вторичном рынке. Также дончане могут построить жилой дом, внести паевой взнос в жилищный кооператив и погасить жилищный кредит или займ.