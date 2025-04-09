В Ростовской области уже сто многодетных семей получили земельный сертификат

В текущем году уже сто многодетных семей получили земельный сертификат. Подробнее об этой программе рассказал министр строительства, архитектуры и территориального развития региона Сергей Куц.
По словам министра, программа действует в Ростовской области с 2020 года. Всего за этот период сертификаты получили больше 3600 многодетных семей.
— Объем финансирования составил 1,9 млрд рублей, в том числе в 2025 году — уже 58 млн. Финансирование идет из средств бюджета Ростовской области, — добавил Сергей Куц.
Еще 3000 семей планируется обеспечить земельными сертификатами в ближайшие два года. На эти цели предусмотрели порядка 1,7 млрд рублей. Отметим, что с прошлого года право на альтернативную меру господдержки распространяется на многодетные семьи. Семья должна состоять на учете для бесплатного предоставления участков во всех муниципалитетах Ростовской области. Кроме того, семья может использовать сертификат на покупку жилья на первичном и вторичном рынке. Также дончане могут построить жилой дом, внести паевой взнос в жилищный кооператив и погасить жилищный кредит или займ.
Размер земельного сертификата в 2025 году составляет 583 104 рубля.