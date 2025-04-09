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В Самарской области приступили к укладке асфальта

В Самарской области продолжается реализация нацпроекта.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском районе Самарской области продолжается реализация национального проекта. Подрядчики приступили к укладке асфальта, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

— В регионе приступили к капитальному ремонту дороги «Урал» — Светлый Ключ. Протяженность дороги составляет 7,43 км. Трасса соединяет населенные пункты района и входит в маршрут движения автомобильного транспорта к Красному Яру, — указали в сообщении.

В рамках капремонта также запланированы работы по устройству и выравниванию верхнего слоя дороги, ремонту водопропускных труб, установке барьеров и замене дорожных знаков.