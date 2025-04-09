В Самарской области приступили к укладке асфальта

— В регионе приступили к капитальному ремонту дороги «Урал» — Светлый Ключ. Протяженность дороги составляет 7,43 км. Трасса соединяет населенные пункты района и входит в маршрут движения автомобильного транспорта к Красному Яру, — указали в сообщении.