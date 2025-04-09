В Самарской области приступили к укладке асфальта

В Красноярском районе Самарской области продолжается реализация национального проекта. Подрядчики приступили к укладке асфальта, об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
— В регионе приступили к капитальному ремонту дороги «Урал» — Светлый Ключ. Протяженность дороги составляет 7,43 км. Трасса соединяет населенные пункты района и входит в маршрут движения автомобильного транспорта к Красному Яру, — указали в сообщении.
В рамках капремонта также запланированы работы по устройству и выравниванию верхнего слоя дороги, ремонту водопропускных труб, установке барьеров и замене дорожных знаков.