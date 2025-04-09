«Сибиряки — это наши люди, белорусские, но спорт есть спорт». Лукашенко поделился ожиданиями от матча минского «Динамо» с «Трактором» из Челябинска

Напомним, что президент Беларуси приехал на тренировку хоккеистов минского «Динамо» в «Минск-Арену». Глава государства отметил, что посмотрел игры челябинского «Трактора» — «один в один ваша игра: быстрая, иногда без оглядки». Он добавил, что это команда, с которой можно играть.