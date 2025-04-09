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«Сибиряки — это наши люди, белорусские, но спорт есть спорт». Лукашенко поделился ожиданиями от матча минского «Динамо» с «Трактором» из Челябинска

Лукашенко назвал ожидания от матча ХК «Динамо-Минск» с «Трактором» из Челябинска.

Источник: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 апреля назвал ожидания от матча ХК «Динамо-Минск» с «Трактором» из Челябинска, пишет БелТА.

Напомним, что президент Беларуси приехал на тренировку хоккеистов минского «Динамо» в «Минск-Арену». Глава государства отметил, что посмотрел игры челябинского «Трактора» — «один в один ваша игра: быстрая, иногда без оглядки». Он добавил, что это команда, с которой можно играть.

По словам президента Беларуси, сибиряки — «это наши люди». Он напомнил, что в свое время в Сибирь было сослано много белорусов.

— Они там Сибирь создавали, пол-России. Поэтому это наши люди, белорусские. Но спорт есть спорт, — заметил Александр Лукашенко.

Напомним, что минское «Динамо» сыграет с «Трактором» из Челябинска во втором раунде Кубка Гагарина-2025 в КХЛ. Матчи состоятся 12 и 14 апреля.

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