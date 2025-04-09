Стоимость полисов ОСАГО значительно снизилась, заявила Набиуллина

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Банк России видит значительное снижение реальной стоимости полисов ОСАГО за последние 2 года, несмотря на увеличение стоимости автозапчастей, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
«В прошлом году проявился эффект от ранее принятых решений по ОСАГО. В 2024 году средняя стоимость классических полисов для обычных автомобилистов снизилась, тогда как средняя выплата по страховым выплатам, напротив, выросла», — сказала Набиуллина, представляя депутатам отчет о работе регулятора за 2024 год.
Она напомнила, что в 2023 году средняя стоимость полисов не изменилась. «То есть за последние два года реальная с учетом инфляции цена ОСАГО заметно уменьшилась, даже несмотря на подорожание запчастей», — подчеркнула она.
ЦБ, по ее словам, также отмечает улучшение ситуации с обеспеченностью таксистов полисами ОСАГО. «Благодаря тому, что возможны краткосрочные полисы, ситуация стала улучшаться. В среднем полис на два дня обойдется в 180 рублей», — сказала она.
Вместе с тем глава регулятора признала, что сохраняются некоторые проблемы с доступностью ОСАГО в регионах РФ, где из-за мошенников страховщики несут убытки. «Но два года назад таких регионов с высоким риском мошенничества было 12, сейчас их в 3 раза меньше, и внимание региональных властей к этой проблеме крайне важно», — заявила она.