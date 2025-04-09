Стоимость полисов ОСАГО значительно снизилась, заявила Набиуллина

Вместе с тем глава регулятора признала, что сохраняются некоторые проблемы с доступностью ОСАГО в регионах РФ, где из-за мошенников страховщики несут убытки. «Но два года назад таких регионов с высоким риском мошенничества было 12, сейчас их в 3 раза меньше, и внимание региональных властей к этой проблеме крайне важно», — заявила она.