В Пермском крае отказались от проведения первомайских демонстраций

В Перми проведут собрание-концерт, который состоится в ДК им. Солдатова с 12:00 до 14:00. В его программу войдет награждение медалями «Трудовая гордость Прикамья». На Комсомольском проспекте молодежный актив профсоюзов планирует провести флешмоб, а также субботник в парке им. Горького.