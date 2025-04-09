В Пермском крае отказались от проведения первомайских демонстраций

Пермский крайсовпроф не планирует проведение традиционных праздничных демонстраций 1 мая в День труда. Профсоюзы региона организуют торжественные встречи.
В Перми проведут собрание-концерт, который состоится в ДК им. Солдатова с 12:00 до 14:00. В его программу войдет награждение медалями «Трудовая гордость Прикамья». На Комсомольском проспекте молодежный актив профсоюзов планирует провести флешмоб, а также субботник в парке им. Горького.
В число основных мероприятий профсоюзов муниципальных образований Прикамья включат акции в соцсетях, собрания трудовых коллективов предприятий и организаций.
Главным девизом празднования Дня труда станет «Доблестный труд — гарантия Победы!». Первомайские демонстрации в последний раз провели шесть лет назад, в 2019 году.