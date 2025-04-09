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Второе повышение зарплаты за год: водители трамваев в Челябинске теперь зарабатывают больше 100 тысяч

В Челябинске средняя зарплата водителей трамваев превысила 100 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

Средняя зарплата водителей трамваев в Челябинске с 1 апреля увеличена до 101 тысяч рублей. Об этом сообщили в транспортном предприятии «ЧелябГЭТ».

— Второй раз за этот год зарплата водителей трамваев проиндексирована на 10%, и да, мы посчитали: в среднем водитель будет получать чуть выше 100 тысяч рублей, — рассказали в «ЧелябГЭТ».

Кроме того, стипендию в размере 45 тысяч рублей получают будущие водители трамваев. На сегодня в учебно-производственном центре обучаются 73 человека.

Также «ЧелябГЭТ» выкупило здание для обустройства полноценной конечной станции на улице Чистопольской. Это уютное помещение со свежим ремонтом для обеда и отдыха работников.