Второе повышение зарплаты за год: водители трамваев в Челябинске теперь зарабатывают больше 100 тысяч

Средняя зарплата водителей трамваев в Челябинске с 1 апреля увеличена до 101 тысяч рублей. Об этом сообщили в транспортном предприятии «ЧелябГЭТ».
— Второй раз за этот год зарплата водителей трамваев проиндексирована на 10%, и да, мы посчитали: в среднем водитель будет получать чуть выше 100 тысяч рублей, — рассказали в «ЧелябГЭТ».
Кроме того, стипендию в размере 45 тысяч рублей получают будущие водители трамваев. На сегодня в учебно-производственном центре обучаются 73 человека.
Также «ЧелябГЭТ» выкупило здание для обустройства полноценной конечной станции на улице Чистопольской. Это уютное помещение со свежим ремонтом для обеда и отдыха работников.