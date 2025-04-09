В Ангарске многодетной семье предложили подключить дом к сетям за 3,2 миллиона

Прокуратура Ангарска начала проверку из-за нарушения прав многодетной семьи. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, за подключение электроэнергии с них требовали 3,2 миллиона рублей. Однако альтернативу все же предложили — подождать до 2029 года, тогда все работы будут выполнены бесплатно.
— Девять лет назад 128 семей получили землю под строительство домов в лесу без дорог, света и воды, только одна семья смогла построить дом без благ цивилизации. Им предложили подключить электроэнергию за 3,2 миллиона рублей. Жители «лесного» посёлка пожаловались на прямую линию президенту, — рассказывают в пресс-службе регионального отделения Народного фронта в Иркутской области.
Сейчас прокуратуре предстоит проверить, насколько законно было устанавливают такую цену за подключение, а также узнают, почему многодетные семьи не были обеспечены необходимой инфраструктурой. После установления всех обстоятельств будет принято соответствующее решение.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Зиме автомобилист лишился «Тойоты» из-за пьяного вождения.