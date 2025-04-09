В Ангарске многодетной семье предложили подключить дом к сетям за 3,2 миллиона

Прокуратура Ангарска начала проверку из-за нарушения прав многодетной семьи. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе ведомства, за подключение электроэнергии с них требовали 3,2 миллиона рублей. Однако альтернативу все же предложили — подождать до 2029 года, тогда все работы будут выполнены бесплатно.