В Омской области из зимнего убежища вышел леопард

В Большереченском зоопарке большое событие — в летней вольер вышла самка персидского леопарда. Марта впервые покинула теплый вольер и решила погреться на весеннем солнышке.
«Друзья, приглашаем навестить нашу Марту по соседству с черной пантерой Багирой. Вам совершенно точно нужно понаблюдать, как две красивейшие самочки конкурируют между собой за внимание своих гостей!», — поделились радостной новостью в Большереченском зоопарке.
Посетители смогут наблюдать за очаровательной конкуренцией двух прекрасных хищниц за внимание публики. В зоопарке сегодня содержится более 200 видов и более 2 000 экземпляров животных со всего земного шара. Из них более 50 видов занесены в Красную книгу РФ.