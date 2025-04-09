Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омской области из зимнего убежища вышел леопард

В Большереченском зоопарке показали самку леопарда, которая впервые вышла из зимнего павильона.
Источник: Комсомольская правда

В Большереченском зоопарке большое событие — в летней вольер вышла самка персидского леопарда. Марта впервые покинула теплый вольер и решила погреться на весеннем солнышке.

«Друзья, приглашаем навестить нашу Марту по соседству с черной пантерой Багирой. Вам совершенно точно нужно понаблюдать, как две красивейшие самочки конкурируют между собой за внимание своих гостей!», — поделились радостной новостью в Большереченском зоопарке.

Посетители смогут наблюдать за очаровательной конкуренцией двух прекрасных хищниц за внимание публики. В зоопарке сегодня содержится более 200 видов и более 2 000 экземпляров животных со всего земного шара. Из них более 50 видов занесены в Красную книгу РФ.