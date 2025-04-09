В Омской области из зимнего убежища вышел леопард

Посетители смогут наблюдать за очаровательной конкуренцией двух прекрасных хищниц за внимание публики. В зоопарке сегодня содержится более 200 видов и более 2 000 экземпляров животных со всего земного шара. Из них более 50 видов занесены в Красную книгу РФ.