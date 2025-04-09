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Врач Константин Горшенин скончался в Нижнем Новгороде

Доктор работал ПОМЦ ФМБА.

В Нижнем Новгороде на 58-м году жизни скончался врач кардиолог-аритмолог, электрофизиолог Константин Горшенин. Об этом сообщает Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России, где медик работал с 2009 года.

Врач занимался лечением нарушений сердечного ритма и проводимости сердца, с его участием были выполнены одни из первых имплантаций современных кардиостимуляторов детям.

«Он был одним из лучших специалистов в стране по программированию электрокардиостимуляторов и имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов, — добавляют коллеги. — Большую часть рабочего времени он проводил в операционной в качестве электрофизиолога».

Прощание с Константином Горшениным состоится 11 апреля в траурном зале Бугровского кладбища.

Ранее в Нижнем Новгороде скончался профессор Института международных отношений и мировой истории ННГУ им. Лобачевского Сергей Сизов.