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9 апреля — памятная дата Калининграда: город отметил 80-летие освобождения

Сегодня, 9 апреля, Калининград торжественно отметил 80-летие со дня взятия города советскими войсками.

Источник: Kaliningradnews

В историческом центре города прошла масштабная церемония памяти с участием представителей пяти стран и десятков официальных лиц.

Центральным событием мероприятия стало возложение венков и цветов к мемориалу 1200 воинам 11-й гвардейской армии. В траурной процессии приняли участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители правительства и Законодательного Собрания региона.

Особую значимость церемонии придало присутствие международных гостей: официальных делегаций из Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и Китая, а также представителей города Рыбинска. Также в мероприятии участвовали участники международного слёта потомков победителей «Внуки Победы».

Выступая перед собравшимися, губернатор Алексей Беспрозванных отметил историческое значение штурма Кёнигсберга, который, вопреки мнению немецкой стороны о его неприступности, был взят всего за четыре дня. «Это окончательно сломало хребет фашизму», — подчеркнул глава региона.

Примечательно, что эта дата имеет особое значение для Калининградской области — именно 9 апреля считается днём её основания. В следующем году регион будет праздновать 80-летие со дня своего образования.

Стоит отметить, что мемориальный комплекс, у которого прошла церемония, был открыт спустя полгода после освобождения города — 30 сентября 1945 года. Он стал одним из первых в СССР памятников, увековечивших память советских солдат, павших в боях Великой Отечественной войны.