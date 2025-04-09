9 апреля — памятная дата Калининграда: город отметил 80-летие освобождения

В историческом центре города прошла масштабная церемония памяти с участием представителей пяти стран и десятков официальных лиц.
Центральным событием мероприятия стало возложение венков и цветов к мемориалу 1200 воинам 11-й гвардейской армии. В траурной процессии приняли участие губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, представители правительства и Законодательного Собрания региона.
Особую значимость церемонии придало присутствие международных гостей: официальных делегаций из Республики Беларусь, Казахстана, Таджикистана и Китая, а также представителей города Рыбинска. Также в мероприятии участвовали участники международного слёта потомков победителей «Внуки Победы».
Выступая перед собравшимися, губернатор Алексей Беспрозванных отметил историческое значение штурма Кёнигсберга, который, вопреки мнению немецкой стороны о его неприступности, был взят всего за четыре дня. «Это окончательно сломало хребет фашизму», — подчеркнул глава региона.
Примечательно, что эта дата имеет особое значение для Калининградской области — именно 9 апреля считается днём её основания. В следующем году регион будет праздновать 80-летие со дня своего образования.
Стоит отметить, что мемориальный комплекс, у которого прошла церемония, был открыт спустя полгода после освобождения города — 30 сентября 1945 года. Он стал одним из первых в СССР памятников, увековечивших память советских солдат, павших в боях Великой Отечественной войны.