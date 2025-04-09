9 апреля — памятная дата Калининграда: город отметил 80-летие освобождения

Стоит отметить, что мемориальный комплекс, у которого прошла церемония, был открыт спустя полгода после освобождения города — 30 сентября 1945 года. Он стал одним из первых в СССР памятников, увековечивших память советских солдат, павших в боях Великой Отечественной войны.