Единый тариф роуминга может появиться у Беларуси, РФ, Армении, Казахстана и Кыргызстана

— И сейчас, на наш взгляд, это то направление, которое мы должны реализовать на пространстве всего союза, т.е. сделать услуги мобильной связи в роуминге максимально доступными для туристов, тех, кто путешествует на всем пространстве Евразийского экономического союза, — уточнил Максим Ермолович.