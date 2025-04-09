Единый тариф роуминга может появиться у Беларуси, РФ, Армении, Казахстана и Кыргызстана. Об этом сообщил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Максим Ермолович, пишет БелТА.
В сообщении сказано, что в ЕАЭС, куда входит Беларусь работают над установлением единого справедливого тарифа в роуминге. По словам Ермоловича, довольно больших успехов смогли добиться коллеги из соответствующих министерств цифрового развития Беларуси и России.
— И сейчас, на наш взгляд, это то направление, которое мы должны реализовать на пространстве всего союза, т.е. сделать услуги мобильной связи в роуминге максимально доступными для туристов, тех, кто путешествует на всем пространстве Евразийского экономического союза, — уточнил Максим Ермолович.
Он акцентировал внимание на том, что продолжается согласование правил для того, чтобы была возможность создать условия для достижения операторами сотовой связи договоренностей, касающихся установления единого справедливого тарифа для населения, снижения стоимость услуг на роуминг для граждан.
— В том числе задача стоит обеспечить существенное снижение тарифов на передачу данных. Этот процесс будет продолжаться в рамках новой Стратегии развития евразийской интеграции, — заметил министр по конкуренции и антимонопольному регулированию.
Вместе с тем она добавил, что вместе с коллегами в странах и с операторами и далее будут заниматься указанным вопросом. Ермолович подчеркнул, что задача должна быть решена и этому уделят большую часть работы.
Тем временем мобильные операторы обнародовали цены на базовый тарифный план: «Дешевле 10 рублей и с дополнительными льготами».
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