Путин отметил важность оказания бойцам СВО медпомощи рядом с домом

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил важность получения бойцами СВО качественной медпомощи рядом с домом.
На встрече с главой государства гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева рассказала о программе в сфере оказания медицинской помощи для участников СВО.
«Мы постарались здесь собрать все ресурсы и компетенции, которые сегодня собраны в военных госпиталях, все новые технологии, которые сегодня есть в гражданской медицине и в военной, и объединить это в центре компетенций военно-гражданской медицины», — сообщила Чупшева.
По ее словам, агентство планирует открытие таких центров в каждом федеральном округе на базе уже действующих краевых, областных клиник.
«Очень важно, чтобы наши ребята, которые попадают в военные госпитали, после операций, после необходимого лечения могли получать на высоком уровне медицинскую помощь и реабилитацию рядом с домом, чтобы в каждом регионе у медицины были такие компетенции», — отметила глава агентства.
Путин поддержал гендиректора АСИ.
«Полностью согласен. Очень важно. Хорошо, давайте посмотрим», — сказал президент.