Путин отметил важность оказания бойцам СВО медпомощи рядом с домом

«Мы постарались здесь собрать все ресурсы и компетенции, которые сегодня собраны в военных госпиталях, все новые технологии, которые сегодня есть в гражданской медицине и в военной, и объединить это в центре компетенций военно-гражданской медицины», — сообщила Чупшева.