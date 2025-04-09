Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске сдают в аренду берег залива на Зеленом острове

Победитель аукциона также получит право пользования акваторией.

Источник: Комсомольская правда

На площадке ГИС Торги стартовал аукцион на право заключения договора аренды на участок берега залива на Зеленом острове. Организатором торгов выступает министерство природных ресурсов и экологии Омской области.

На участке площадью 1,13 га расположена лодочная станция. Он сдается в аренду на 5 лет и 7 месяцев. За это время за арендатор должен будет заплатить за пользование участком 96,6 тысяч рублей — эта сумма составляет начальную цену контракта.

Одновременно с договором аренды с победителем аукциона будет заключен договор водопользования. При этом в своей хозяйственной деятельности пользователь будет ограничен — на территории водоохраной зоны действует специальный режим.

Ранее мы писали о том, что в Омске продается «Пиратский остров».