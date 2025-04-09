В Омске сдают в аренду берег залива на Зеленом острове

На площадке ГИС Торги стартовал аукцион на право заключения договора аренды на участок берега залива на Зеленом острове. Организатором торгов выступает министерство природных ресурсов и экологии Омской области.
На участке площадью 1,13 га расположена лодочная станция. Он сдается в аренду на 5 лет и 7 месяцев. За это время за арендатор должен будет заплатить за пользование участком 96,6 тысяч рублей — эта сумма составляет начальную цену контракта.
Одновременно с договором аренды с победителем аукциона будет заключен договор водопользования. При этом в своей хозяйственной деятельности пользователь будет ограничен — на территории водоохраной зоны действует специальный режим.
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