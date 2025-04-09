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В Ростовской области из-за атаки ВСУ без света остались 400 человек

ВСУ в ночь на среду атаковали энергообъект в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В ночь на 9 апреля в 3:50 ВСУ атаковали объект энергетики в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По этой причине был поврежден провод, что привело к отключению высоковольтной линии филиала «Ростовэнерго». В Каменском районе без света остались 400 потребителей.

Напомним, с вечера вторника, 8 апреля, на Дону уничтожили беспилотники в Донецке, Зернограде, Новошахтинске, Таганроге, а также в Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.

А в Аксае БПЛА обнаружили на бельевых веревках в одном из многоквартирных домов на улице Платова, 74.