В Ростовской области из-за атаки ВСУ без света остались 400 человек

В ночь на 9 апреля в 3:50 ВСУ атаковали объект энергетики в Ростовской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По этой причине был поврежден провод, что привело к отключению высоковольтной линии филиала «Ростовэнерго». В Каменском районе без света остались 400 потребителей.
Напомним, с вечера вторника, 8 апреля, на Дону уничтожили беспилотники в Донецке, Зернограде, Новошахтинске, Таганроге, а также в Каменском, Неклиновском, Чертковском, Тарасовском и Миллеровском районах.
А в Аксае БПЛА обнаружили на бельевых веревках в одном из многоквартирных домов на улице Платова, 74.