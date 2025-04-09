Участник «Времени героев» стал архитектором по спецсвязи в «Ростелекоме»

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Участник программы «Время героев» Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи в ПАО «Ростелеком», сообщается на сайте программы.
«Кавалер двух орденов Мужества, участник программы “Время героев” Виталий Дроздов назначен на должность вице-президента, главного архитектора по специальной связи в ПАО “Ростелеком”, — говорится в сообщении.
Дроздов подчеркнул, что программа «Время героев» дает возможность участвовать в разработке востребованных на федеральном уровне проектов.
«Моим наставником на программе выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Юрьевич Григоренко. Под его руководством я на практике знакомился с процессами цифровизации, которые уже внедрены в систему государственного управления, изучал архитектуру процессов, участвовал в проектах», — рассказал участник программы, слова которого приводятся на сайте «Времени героев».
Григоренко отметил, что программа «Время героев» позволяет участникам не только приобретать новые знания, но и сразу применять их на практике в министерствах и ведущих компаниях страны. «Такой подход способствует быстрому освоению ключевых управленческих навыков», — добавил зампред правительства.
За годы службы Дроздов награжден двумя орденами Мужества, медалью Суворова, медалью Жукова, медалью «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием «Время героев». Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы — подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях. −0-