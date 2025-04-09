Участник «Времени героев» стал архитектором по спецсвязи в «Ростелекоме»

«Моим наставником на программе выступил заместитель председателя правительства Российской Федерации — руководитель аппарата правительства Российской Федерации Дмитрий Юрьевич Григоренко. Под его руководством я на практике знакомился с процессами цифровизации, которые уже внедрены в систему государственного управления, изучал архитектуру процессов, участвовал в проектах», — рассказал участник программы, слова которого приводятся на сайте «Времени героев».