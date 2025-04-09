МВД предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Запрос на предварительную оплату «таможенных пошлин» на карту физического или юридического лица является мошенничеством, никто не имеет права требовать допсборы с граждан, кроме Федеральной таможенной службы, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«В мошеннических схемах на маркетплейсах или при торговле через многочисленные Telegram-каналы одним из самых популярных предлогов для выманивания у граждан дополнительных средств является необходимость оплаты “таможенных пошлин”… Запрос на предварительную оплату на карту физического или юридического лица — это мошенничество», — говорится в сообщении.
Правоохранители уточнили, что ни одна организация, кроме ФТС, не имеет юридического права требовать оплату таможенных пошлин или сборов от физических лиц.