МВД предупредило о новой схеме мошенничества с оплатой таможенных пошлин

«В мошеннических схемах на маркетплейсах или при торговле через многочисленные Telegram-каналы одним из самых популярных предлогов для выманивания у граждан дополнительных средств является необходимость оплаты “таможенных пошлин”… Запрос на предварительную оплату на карту физического или юридического лица — это мошенничество», — говорится в сообщении.