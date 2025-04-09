С 12 мая запустят прямые авиарейсы из Перми в Ташкент

В расписании пермского аэропорта «Большое Савино» появился новый рейс. С 12 мая из краевой столицы запустят прямые перелеты в Ташкент. Осуществлять полеты по данному направлению будет авиакомпания «ЮВТ-Аэро», сообщает Министерство транспорта Прикамья.
Летать будут самолеты Bombardier один раз в неделю по понедельникам. Время в пути составит 3 часа 20 минут. Полетная программа продлится до 25 августа. Стоимость билетов составляет от 13 тысяч рублей.
Отмечается, что Пермский край активно развивает внутренние и международные авиаперевозки. В 2024 году аэропорт Перми обслужил почти 2 млн пассажиров, заняв 21-е место среди крупнейших воздушных гаваней страны.