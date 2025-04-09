Эксперт раскрыла причины появления сахарного диабета

Многие люди жалуются на постоянный стресс и недосып, но мало кто знает, что это может стать причиной развития сахарного диабета. В разговоре с NEWS.ru терапевт Зарема Тен рассказала, что моральное состояние неразрывно связано с уровнем сахара в крови.
— Стресс провоцирует переедание и выброс глюкозы в кровь, создавая порочный круг. Хронический недосып повышает уровень кортизола — гормона, который увеличивает аппетит и уровень сахара, — пояснила Тен.
Поэтому самая лучшая профилактика диабета — это здоровый сон и умение расслабляться. По словам медика, отлично помогает выполнение дыхательных упражнений, а также йога и медитация.
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