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Эксперт раскрыла причины появления сахарного диабета

Терапевт Тен: Стресс может стать причиной появления сахарного диабета.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Многие люди жалуются на постоянный стресс и недосып, но мало кто знает, что это может стать причиной развития сахарного диабета. В разговоре с NEWS.ru терапевт Зарема Тен рассказала, что моральное состояние неразрывно связано с уровнем сахара в крови.

— Стресс провоцирует переедание и выброс глюкозы в кровь, создавая порочный круг. Хронический недосып повышает уровень кортизола — гормона, который увеличивает аппетит и уровень сахара, — пояснила Тен.

Поэтому самая лучшая профилактика диабета — это здоровый сон и умение расслабляться. По словам медика, отлично помогает выполнение дыхательных упражнений, а также йога и медитация.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что общение в сети обернулось для доверчивого мужчины потерей 9,2 миллиона рублей.