Кроссворд на 10 апреля 2025

10 апреля 1912 года в Саутгемптоне началась первая и последняя экспедиция легендарного лайнера «Титаник». Судно, о котором говорили как о «непотопляемом», ушло в историю, как одна из самых трагических морских катастроф. Предлагаем вспомнить важные моменты этого события и разгадать наш кроссворд.