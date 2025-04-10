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Кроссворд на 10 апреля 2025

10 апреля 1912 года в Саутгемптоне началась первая и последняя экспедиция легендарного лайнера «Титаник». Судно, о котором говорили как о «непотопляемом», ушло в историю, как одна из самых трагических морских катастроф. Предлагаем вспомнить важные моменты этого события и разгадать наш кроссворд.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

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