Кроссворд на 10 апреля 2025

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10 апреля 1912 года в Саутгемптоне началась первая и последняя экспедиция легендарного лайнера «Титаник». Судно, о котором говорили как о «непотопляемом», ушло в историю, как одна из самых трагических морских катастроф. Предлагаем вспомнить важные моменты этого события и разгадать наш кроссворд.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.