В Белой Калитве в парке Маяковского устраняют недочеты после благоустройства

В Белой Калитве Ростовской области активно исправляют недостатки, выявленные после прошлогоднего благоустройства парка имени Маяковского. Все работы идут по поручению врио губернатора донского региона Юрия Слюсаря, который во время визита поставил задачу завершить все к 1 мая.
На сегодняшний день специалисты устранили проседание 150 кв.м плитки, установлены ограждения на набережной, восстановлена отделка подпорных стен.
— Также мы отремонтировали систему автополива, начали ремонт вольеров в зоопарке и демонтировали аварийные конструкции, — сообщил первый замглавы администрации района Олег Каюдин.
Также планируется сделать реставрацию парковых фигур, покраску аттракционов, ремонт прилегающих дорог. Сейчас активно обсуждается установка новых сезонных аттракционов.
Олег Каюдин также поблагодарил местных жителей за помощь в субботниках. Напомним, после устранения всех недочетов область рассмотрит выделение средств на благоустройство набережной у парка.