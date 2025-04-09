В Белой Калитве в парке Маяковского устраняют недочеты после благоустройства

В Белой Калитве Ростовской области активно исправляют недостатки, выявленные после прошлогоднего благоустройства парка имени Маяковского. Все работы идут по поручению врио губернатора донского региона Юрия Слюсаря, который во время визита поставил задачу завершить все к 1 мая.