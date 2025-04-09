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Не стало заслуженного работника культуры Башкирии и директора уфимской Детской школы искусств имени № 9 Ахията Гаитбаева

Умер заслуженный работник культуры Башкирии Ахият Гаитбаев.

Источник: Комсомольская правда

Ушел из жизни заслуженный работник культуры Башкирии, директор Детской школы искусств имени Адигама Искужина — Ахият Гаитбаев. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации Ленинского района Уфы Олег Котов.

По словам чиновника, что Ахият Гиниятович внес огромный вклад в развитие культуры и подготовку профессиональных кадров, добавив, что запомнит его как высококлассного специалиста, преданного своему делу.

Ахият Гаитбаев посвятил жизнь музыкальному образованию. Преподавал в Баймаке, был заместителем главы Сибайского филиала Уфимского училища искусств, а с 2007 года руководил уфимской музыкальной школой № 9. Под его руководством учреждение неоднократно признавалось одним из лучших в России.

За профессиональные достижения Гаитбаев был удостоен ордена Салавата Юлаева и многочисленных ведомственных наград.

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