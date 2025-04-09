В Перми запустят праздничные фейерверки 1 и 9 мая

Фейерверки в честь праздников 1 и 9 мая запустят в Перми, сообщили perm.aif.ru в администрации города.
В начале апреля 2025 года пермские телеграм-каналы и СМИ опубликовали сообщение о возвращении праздничных салютов в честь Дня труда (1 мая) и Дня Победы в Великой Отечественной войне (9 мая). Сообщалось, что городская администрация ищет подрядчика для организации фейерверка.
Эту же информацию сайту perm.aif.ru подтвердили в мэрии Перми. Как рассказали в муниципалитете, в 2025 году уже запланировано проведение салютов в майские праздники.
«На территории города Перми в соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 41-ФЗ “О почётном звании Российской Федерации “Город трудовой доблести” запланировано проведение праздничных фейерверков”, — рассказали perm.aif.ru в администрации Перми.
Салюты в 2025 году будут запущены 1 и 9 мая с территории городского пляжа на правом берегу Камы.
Напомним, в 2024 году в Перми, как и в ряде других городов России, было принято решение отказаться от фейерверков в честь майских праздников. Отказ был мотивирован усилением мер антитеррористической защиты.