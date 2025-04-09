Путин призвал тиражировать лучшие практики Москвы в сфере благоустройства

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Лучшие практики в сфере благоустройства и повышения качества жизни, применяемые в Москве, нужно тиражировать и в других регионах страны, считает президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду провел в Кремле встречу с генеральным директором Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светланой Чупшевой. Она рассказала президенту о новых проектах АСИ, в том числе о программе по развитию опорных населенных пунктов.
Она включает в себя лучшие практики по повышению качества жизни в малых городах — это решения в сфере транспорта, ЖКХ, городского благоустройства, образования, медицины. Многие из них предлагает Москва, при этом они абсолютно применимы для малых городов и доказывают свою эффективность, уточнила глава АСИ. По ее мнению, эти решения и практики будут полезны регионам страны.
«Тиражировать нужно», — отреагировал Путин.
Чупшева согласилась, отметив, что подобные практики смогут использовать и малые города.