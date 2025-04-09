Путин призвал тиражировать лучшие практики Москвы в сфере благоустройства

Она включает в себя лучшие практики по повышению качества жизни в малых городах — это решения в сфере транспорта, ЖКХ, городского благоустройства, образования, медицины. Многие из них предлагает Москва, при этом они абсолютно применимы для малых городов и доказывают свою эффективность, уточнила глава АСИ. По ее мнению, эти решения и практики будут полезны регионам страны.