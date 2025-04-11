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Ответы на кроссворд от 10 апреля 2025: интересные факты про лайнер «Титаник»

Публикуем ответы на вопросы онлайн-кроссворда от 10 апреля 2025 года, который был посвящен «непотопляемому» лайнеру «Титаник». Проверьте, насколько хорошо вы знаете исторические факты об этом печально известном судне.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

По горизонтали:

1. Браун
Маргарет Браун, позже прозванная «непотопляемой Молли Браун», пережила крушение «Титаника». После столкновения с айсбергом, несмотря на панику, она помогала пассажирам садиться в шлюпки, пока ее саму не столкнули в шлюпку № 6. В шлюпке, споря с рулевым Хитченсом о возвращении к тонущим, она отдала свое манто замерзающей пассажирке и организовала женщин грести для согрева. На борту «Карпатии» она организовала помощь выжившим: собирала деньги (10 тыс. долларов к прибытию в Нью-Йорк), составляла списки, находила ресурсы. Прибыв в Нью-Йорк, она заявила, что обязана своим везением «обычной удаче Браунов, мы ведь непотопляемые». Впоследствии она основала «Фонд спасшихся с Титаника» и вручила кубок любви капитану «Карпатии» Артуру Рострону и его команде от имени оставшихся в живых пассажиров.

2. Харди
Томас Харди прославился как романист, хотя всегда считал себя прежде всего поэтом. После резкой критики романа «Джуд Незаметный» в 1896 году, Харди отказался от прозы и посвятил себя поэзии. Именно на склоне лет он создал свои наиболее известные стихотворения, такие как «Дрозд в сумерках» и стихи, посвященные гибели «Титаника», в которых оносуждал лицемерие, стремление к роскоши и безрассудство.

3. Шлюпка
На «Титанике» катастрофически не хватало спасательных шлюпок. Вместо запланированных 70 было установлено лишь 20, вмещавших в общей сложности 1178 человек. Руководство посчитало, что большее количество шлюпок испортит внешний вид судна и подорвет миф о его непотопляемости. Первая шлюпка была спущена на воду лишь через час после столкновения с айсбергом, когда температура воды составляла −2°C. В результате, из 3320 находившихся на борту погибли 1503 человека (815 пассажиров и 688 членов экипажа), в основном из-за переохлаждения или сердечных приступов в ледяной воде. Если бы «Титаник» был оснащен предусмотренным количеством шлюпок, большинство пассажиров удалось бы спасти.

4. Астор
Джон Джейкоб Астор IV, представитель известной американской семьи Астор, был человеком многих талантов: миллионер, предприниматель, писатель (автор романа «Путешествия в другие миры» о космических полетах), военный (подполковник, участник Испано-американской войны) и изобретатель (велосипедные тормоза, пневматические мелиораторы и участие в разработке турбинного двигателя). В 1897 году он построил в Нью-Йорке роскошный отель «Уолдорф-Астория», который вместе с соседним Waldorf Hotel его двоюродного брата образовал знаменитый комплекс Waldorf-Astoria Hotel. Этот комплекс сыграл важную роль, приняв выживших пассажиров «Титаника». В 1929 году на его месте был возведен еще более масштабный проект — небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.

5. Дно
Оснащенный двумя паровыми машинами, паровой турбиной и стальным корпусом, «Титаник» был спроектирован с двойным дном и 16 герметичными отсеками. Благодаря этой конструкции, журнал «Shipbuilder» назвал его практически непотопляемым, что активно подхватила пресса и общественность.

По вертикали:

1. Баллард
Роберт Баллард — американский океанолог, профессор и капитан второго ранга ВМС США в отставке, прославившийся своими открытиями в подводной археологии. Он обнаружил обломки «Титаника» (1985), линкора «Бисмарк» (1989), авианосца USS Yorktown (1998) и торпедного катера PT-109 (2002), которым командовал Джон Кеннеди. Поиск «Титаника» стал возможен благодаря договоренности с ВМС США: Балларду предоставили глубоководный аппарат «Арго» в обмен на исследование двух затонувших атомных подводных лодок с целью оценки состояния их реакторов и радиоактивного загрязнения. В ночь на 1 сентября 1985 года, после обнаружения необычных неровностей на дне, команда Балларда нашла обломки «Титаника», подтвердив его разлом надвое. Баллард, впечатленный увиденным, планировал сохранить координаты в тайне, считая место крушения кладбищем.

2. Класс
«Титаник» предлагал три класса обслуживания, резко контрастирующих между собой. Пассажиры первого класса пользовались роскошью: библиотекой, спортзалом, живым садом, сквош-кортом, банями, первым в мире бассейном с подогревом и салоном красоты. Пассажиры третьего класса, напротив, ютились в тесных каютах, располагая всего двумя ванными на всех.

3. Титан
«Титаник» получил свое название в честь титанов из древнегреческих мифов, которые были повержены богами-олимпийцами за попытку свержения и низвергнуты в Тартар.

4. Дин
Элизабет Глэдис Миллвина Дин, которой на момент крушения «Титаника» было всего 2,5 месяца, являлась самым юным пассажиром лайнера. Ее семья, продав трактир в Англии, планировала переехать в США. Из-за забастовки угольщиков их билеты были перенесены на «Титаник». Во время катастрофы отец семейства спас жену, Миллвину и ее брата, пожертвовав своей жизнью. Миллвина Дин прожила долгую жизнь и умерла в 2009 году в возрасте 97 лет, не сохранив воспоминаний о трагедии.

5. Англия
10 апреля 1912 года «Титаник» отправился в свой первый и последний рейс из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк (США), намереваясь пересечь Атлантический океан.

Интересные факты о «Титанике»:

  • Капитан Эдвард Смит, опытный морской капитан, планировал завершить карьеру на «Титанике». Однако, по мнению историка Пола Лоуден-Брауна, Смит был слишком стар для управления таким крупным судном и ранее допускал ошибки, включая повреждение корабля при «полицейском развороте». В ночь крушения, получив предупреждение об айсбергах, Смит не снизил скорость, как рекомендовалось с 20 до 10 узлов, что могло предотвратить столкновение. Эксперты, проведя эксперимент на тренажере, пришли к выводу, что Смит потерял контроль над ситуацией и не соблюдал инструкции. Даже сигнальные ракеты были выпущены хаотично, из-за чего их не распознали как сигнал бедствия.
  • Крупнейшие музеи «Титаника» расположены в городах, связанных с его историей. В Белфасте, на верфи «Харленд энд Вулф», в 2012 году был открыт музей-памятник, девять павильонов которого отражают всю историю лайнера, от замысла до современных исследований обломков.
  • История «Титаника» отражена в многочисленных фильмах разных жанров. Больше всего лент снято в Великобритании, США, Франции и Германии. Фильм 1953 года «Титаник» режиссера Жана Негулеско получил «Оскар» за сценарий, а «Титаник» Джеймса Кэмерона 1997 года — рекордные 11 «Оскаров», включая лучший фильм. Для съемок были созданы масштабные макеты лайнера, а над воссозданием интерьеров работали историки и исследователи «Титаника». «Титаник» Кэмерона первым собрал в прокате более 1 миллиарда долларов.

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