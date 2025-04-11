Ответы на кроссворд от 10 апреля 2025: интересные факты про лайнер «Титаник»

1. Браун

Маргарет Браун, позже прозванная «непотопляемой Молли Браун», пережила крушение «Титаника». После столкновения с айсбергом, несмотря на панику, она помогала пассажирам садиться в шлюпки, пока ее саму не столкнули в шлюпку № 6. В шлюпке, споря с рулевым Хитченсом о возвращении к тонущим, она отдала свое манто замерзающей пассажирке и организовала женщин грести для согрева. На борту «Карпатии» она организовала помощь выжившим: собирала деньги (10 тыс. долларов к прибытию в Нью-Йорк), составляла списки, находила ресурсы. Прибыв в Нью-Йорк, она заявила, что обязана своим везением «обычной удаче Браунов, мы ведь непотопляемые». Впоследствии она основала «Фонд спасшихся с Титаника» и вручила кубок любви капитану «Карпатии» Артуру Рострону и его команде от имени оставшихся в живых пассажиров.