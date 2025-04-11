Ответы на кроссворд от 10 апреля 2025: интересные факты про лайнер «Титаник»

По горизонтали:
1. Браун
Маргарет Браун, позже прозванная «непотопляемой Молли Браун», пережила крушение «Титаника». После столкновения с айсбергом, несмотря на панику, она помогала пассажирам садиться в шлюпки, пока ее саму не столкнули в шлюпку № 6. В шлюпке, споря с рулевым Хитченсом о возвращении к тонущим, она отдала свое манто замерзающей пассажирке и организовала женщин грести для согрева. На борту «Карпатии» она организовала помощь выжившим: собирала деньги (10 тыс. долларов к прибытию в Нью-Йорк), составляла списки, находила ресурсы. Прибыв в Нью-Йорк, она заявила, что обязана своим везением «обычной удаче Браунов, мы ведь непотопляемые». Впоследствии она основала «Фонд спасшихся с Титаника» и вручила кубок любви капитану «Карпатии» Артуру Рострону и его команде от имени оставшихся в живых пассажиров.
2. Харди
Томас Харди прославился как романист, хотя всегда считал себя прежде всего поэтом. После резкой критики романа «Джуд Незаметный» в 1896 году, Харди отказался от прозы и посвятил себя поэзии. Именно на склоне лет он создал свои наиболее известные стихотворения, такие как «Дрозд в сумерках» и стихи, посвященные гибели «Титаника», в которых оносуждал лицемерие, стремление к роскоши и безрассудство.
3. Шлюпка
На «Титанике» катастрофически не хватало спасательных шлюпок. Вместо запланированных 70 было установлено лишь 20, вмещавших в общей сложности 1178 человек. Руководство посчитало, что большее количество шлюпок испортит внешний вид судна и подорвет миф о его непотопляемости. Первая шлюпка была спущена на воду лишь через час после столкновения с айсбергом, когда температура воды составляла −2°C. В результате, из 3320 находившихся на борту погибли 1503 человека (815 пассажиров и 688 членов экипажа), в основном из-за переохлаждения или сердечных приступов в ледяной воде. Если бы «Титаник» был оснащен предусмотренным количеством шлюпок, большинство пассажиров удалось бы спасти.
4. Астор
Джон Джейкоб Астор IV, представитель известной американской семьи Астор, был человеком многих талантов: миллионер, предприниматель, писатель (автор романа «Путешествия в другие миры» о космических полетах), военный (подполковник, участник Испано-американской войны) и изобретатель (велосипедные тормоза, пневматические мелиораторы и участие в разработке турбинного двигателя). В 1897 году он построил в Нью-Йорке роскошный отель «Уолдорф-Астория», который вместе с соседним Waldorf Hotel его двоюродного брата образовал знаменитый комплекс Waldorf-Astoria Hotel. Этот комплекс сыграл важную роль, приняв выживших пассажиров «Титаника». В 1929 году на его месте был возведен еще более масштабный проект — небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг.
5. Дно
Оснащенный двумя паровыми машинами, паровой турбиной и стальным корпусом, «Титаник» был спроектирован с двойным дном и 16 герметичными отсеками. Благодаря этой конструкции, журнал «Shipbuilder» назвал его практически непотопляемым, что активно подхватила пресса и общественность.
По вертикали:
1. Баллард
Роберт Баллард — американский океанолог, профессор и капитан второго ранга ВМС США в отставке, прославившийся своими открытиями в подводной археологии. Он обнаружил обломки «Титаника» (1985), линкора «Бисмарк» (1989), авианосца USS Yorktown (1998) и торпедного катера PT-109 (2002), которым командовал Джон Кеннеди. Поиск «Титаника» стал возможен благодаря договоренности с ВМС США: Балларду предоставили глубоководный аппарат «Арго» в обмен на исследование двух затонувших атомных подводных лодок с целью оценки состояния их реакторов и радиоактивного загрязнения. В ночь на 1 сентября 1985 года, после обнаружения необычных неровностей на дне, команда Балларда нашла обломки «Титаника», подтвердив его разлом надвое. Баллард, впечатленный увиденным, планировал сохранить координаты в тайне, считая место крушения кладбищем.
2. Класс
«Титаник» предлагал три класса обслуживания, резко контрастирующих между собой. Пассажиры первого класса пользовались роскошью: библиотекой, спортзалом, живым садом, сквош-кортом, банями, первым в мире бассейном с подогревом и салоном красоты. Пассажиры третьего класса, напротив, ютились в тесных каютах, располагая всего двумя ванными на всех.
3. Титан
«Титаник» получил свое название в честь титанов из древнегреческих мифов, которые были повержены богами-олимпийцами за попытку свержения и низвергнуты в Тартар.
4. Дин
Элизабет Глэдис Миллвина Дин, которой на момент крушения «Титаника» было всего 2,5 месяца, являлась самым юным пассажиром лайнера. Ее семья, продав трактир в Англии, планировала переехать в США. Из-за забастовки угольщиков их билеты были перенесены на «Титаник». Во время катастрофы отец семейства спас жену, Миллвину и ее брата, пожертвовав своей жизнью. Миллвина Дин прожила долгую жизнь и умерла в 2009 году в возрасте 97 лет, не сохранив воспоминаний о трагедии.
5. Англия
10 апреля 1912 года «Титаник» отправился в свой первый и последний рейс из Саутгемптона (Англия) в Нью-Йорк (США), намереваясь пересечь Атлантический океан.
Интересные факты о «Титанике»:
- Капитан Эдвард Смит, опытный морской капитан, планировал завершить карьеру на «Титанике». Однако, по мнению историка Пола Лоуден-Брауна, Смит был слишком стар для управления таким крупным судном и ранее допускал ошибки, включая повреждение корабля при «полицейском развороте». В ночь крушения, получив предупреждение об айсбергах, Смит не снизил скорость, как рекомендовалось с 20 до 10 узлов, что могло предотвратить столкновение. Эксперты, проведя эксперимент на тренажере, пришли к выводу, что Смит потерял контроль над ситуацией и не соблюдал инструкции. Даже сигнальные ракеты были выпущены хаотично, из-за чего их не распознали как сигнал бедствия.
- Крупнейшие музеи «Титаника» расположены в городах, связанных с его историей. В Белфасте, на верфи «Харленд энд Вулф», в 2012 году был открыт музей-памятник, девять павильонов которого отражают всю историю лайнера, от замысла до современных исследований обломков.
- История «Титаника» отражена в многочисленных фильмах разных жанров. Больше всего лент снято в Великобритании, США, Франции и Германии. Фильм 1953 года «Титаник» режиссера Жана Негулеско получил «Оскар» за сценарий, а «Титаник» Джеймса Кэмерона 1997 года — рекордные 11 «Оскаров», включая лучший фильм. Для съемок были созданы масштабные макеты лайнера, а над воссозданием интерьеров работали историки и исследователи «Титаника». «Титаник» Кэмерона первым собрал в прокате более 1 миллиарда долларов.
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