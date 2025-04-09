В Екатеринбурге назвали дату последних звонков

«Досрочный этап сдачи ЕГЭ уже идет, он закончится 21.05. Досрочный этап ОГЭ пройдет с 22.04 по 17.05. А 19.05 и для 9-х, и для 11-х классов прозвенит последний звонок», — сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», близкий к городской администрации.
Сейчас во всех регионах россии прорабатывается воспрос доступности для выпускников как высшего, так и среднего профессионального образования. Главная цель — гарантированное трудоустройство по востребованным на рынк труда профессиям. Так, в правительстве РФ прорабатывается возможность мониторинга трудовой деятельность выпускников вузов и колледжей для построения успешной карьеры.
Так, прорабатывается возможность заключения договоров о целевом обучении выпускников школ через сайт «Работа в России». Сейчас собираются заявки заказчиков.
«ФедералПресс» сообщал о том, что у абитуриентов, поступающих на целевое обучение вскоре появится настоящий конкурс, что позволит учебным заведениям отбирать только лучших.