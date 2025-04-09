В Екатеринбурге назвали дату последних звонков

Сейчас во всех регионах россии прорабатывается воспрос доступности для выпускников как высшего, так и среднего профессионального образования. Главная цель — гарантированное трудоустройство по востребованным на рынк труда профессиям. Так, в правительстве РФ прорабатывается возможность мониторинга трудовой деятельность выпускников вузов и колледжей для построения успешной карьеры.