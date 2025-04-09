В РФ уточнили поведение частиц нанокатализаторов при высоких температурах

Данные расчеты показали, что тип наночастицы, а также соотношение толщины ее оболочки и ядра, существенным образом влияли на поверхностный заряд — один из ключевых параметров, влияющих на взаимодействия катализатора с другими молекулами. При этом особенности структуры наночастиц, в том числе наличие в них аморфных регионов, почти не влияют на поверхностный заряд, что необходимо учитывать при разработке катализаторов, работающих при высоких температурах, подытожили ученые.