Мальчик из Сочи, покусанный хаски, заговорил: отец рассказал о новой операции

Как рассказал мужчина, пострадавший перенес уже несколько операций, и теперь врачи в Российской детской клинической больнице в Москве делают ему пластику губ, готовят к восстановлению дыхания и речи. Отоларингологи учат мальчика говорить: показывают, как пользоваться дыхательной трубкой и фильтром. Ребенок начал произносить слова и общаться с отцом.



«На конец недели назначают новую операцию. Будут собирать дальше лоскуты, закрывать пораженные участки. Про верхнюю губу пока ничего не говорят. Потом начнут работу над носом», — поделился отец.



Он признается, что они оба сильно устали, но радуются каждому шагу вперед. Мальчик мечтает вернуться домой и с воодушевлением реагирует на разговоры о выписке.



«Он домой хочет. Когда говорю: сыночек, потерпи, еще чуть-чуть — и поедем домой, он аж руками машет от радости», — рассказывает мужчина. По его словам, врачи дают осторожные прогнозы, что возможно к лету их выпишут.



После восстановления поврежденных участков лица медики планируют поставить носовой протез, убрать трахеостому и гастростому. Только когда мальчик сможет самостоятельно дышать, есть и говорить, его отпустят домой.



Напомним, трагедия произошла 26 февраля в садовом товариществе Сочи, где на ребенка напали две хаски, сорвавшиеся с привязи. Мальчик получил тяжелые травмы лица. Первую операцию в Москве ему провели 18 марта, но позже выяснилось, что часть пересаженной кожи не прижилась. Повторное хирургическое вмешательство состоялось 1 апреля.