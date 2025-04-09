Казанцы 12 апреля смогут сдать изношенные шины на переработку

Сбор пройдет на автомобильных заправочных станциях по адресам: ул. Магистральная, 33к2 и ул. Минская, 1а. От участников акции примут не более двух комплектов. Юридические лица, желающие принять участие в акции, могут обратиться по телефону: +7 (843)239−02−03.