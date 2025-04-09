Казанцы 12 апреля смогут сдать изношенные шины на переработку

Жители Казани в субботу, 12 апреля, смогут сдать изношенные шины на переработку. Покрышки отправят на один из заводов для получения резиновой крошки. Из нее впоследствии изготовят покрытия для спортивных площадок.
Сбор пройдет на автомобильных заправочных станциях по адресам: ул. Магистральная, 33к2 и ул. Минская, 1а. От участников акции примут не более двух комплектов. Юридические лица, желающие принять участие в акции, могут обратиться по телефону: +7 (843)239−02−03.
Изношенные шины примут с 11:00 до 16:00, сообщили в Telegram-канале движения «ЭкоЛогично».
Акция проходит в рамках экологического проекта «Зеленый — новый черный» от АЗС «Газпромнефть» и проекта «Охота на колеса».